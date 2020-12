EPLF: Camille et Julie Berthollet, la fièvre du classique

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Camille et Julie Berthollet. Entre humour, joies et imprévus, Camille et Julie ne font qu'un(e) sur scène et en coulisses. Très jeunes, les deux sœurs ont foulé les plus grandes scènes du monde. Pourtant, elles ont su garder la tête froide et n'ont pas hésité à casser les codes du classique pour se faire plaisir, et réjouir leurs fans en concert, des amateurs aux esthètes du classique. / Production : TF1 Factory + La Seine Musicale.