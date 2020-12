EPLF: Camille Lellouche, du rire aux larmes

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Camille Lellouche. Elle nous fait rire sur scène et en dehors, mais elle sait nous émouvoir aussi, en musique ou dans les coulisses. Avec un grand naturel et toujours autant d'humour, elle nous raconte pourquoi elle ne peut pas s’en passer et comment elle est prête à tout pour y aller même par 40 de fièvre. / Production : TF1 Factory + La Seine Musicale.