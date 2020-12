EPLF: Carla Bruni, entre douceur et rock’n’folk

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Carla Bruni. Découvrez comment elle vit la scène et son évolution en 18 ans de carrière musicale. Entre rareté et tournées mondiales, concerts intimes ou up tempo, elle nous dit tout, avec son humour et son charme magnétiques. Production : TF1 Factory + La Seine Musicale.