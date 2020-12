EPLF: Catherine Ringer, 40 ans de scènes et de souvenirs

Aujourd’hui, on monte sur scène avec la grande Catherine Ringer. Résumer 40 ans de scène ? Mission quasi impossible ! Encore plus lorsqu’une grande partie s'est faite avec les Rita Mitsouko, souvenir à la fois douloureux et magique. Quel français n'a pas déjà dansé sur ses tubes endiablés ? Découvrez la vie de Catherine Ringer sur scène et en coulisses, avec la fougue des débuts qui la ramène toujours vers la scène. / Production : TF1 Factory + La Seine Musicale.