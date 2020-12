EPLF: Ibrahim Maalouf, trompettiste insatiable

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Ibrahim Maalouf. Avec plus de 1000 concerts à son actif dans une trentaine de pays et une musique dite "instrumentale", les lives d’Ibrahim Maalouf sont de grandes fêtes joyeuses et attirent un très large public, heureux de ces moments précieux de partage avec lui. Il nous conte ses nombreuses anecdotes, à travers les scènes du monde. / Production : TF1 Factory + La Seine Musicale.