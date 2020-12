EPLF – Indochine: ce lien indéfinissable avec le public

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Indochine. Découvrez comment Nicola Sirkis pense la scène très en amont, entre conception, scénographie et choix de setlists. En 40 ans de carrière, le public d'Indochine ne se lasse pas et continue de s'élargir. Des plus petits clubs aux plus grands stades, le groupe a toujours pris le moindre concert à cœur, dans le plus grand respect pour les fans. / Production : TF1 Factory + La Seine Musicale.