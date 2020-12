EPLF: Jok’Air, amour, rap et travail acharné

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Jok'air. Il nous explique avec beaucoup d’humilité pourquoi il aime tant l'éclectisme de la scène rap. Du gangsta love à la chanson, des toutes petites scènes en bas de chez lui aux plus grands festivals : Jok’air donne tout pour la scène. Découvrez comment il travaille dur pour être le meilleur et ne jamais décevoir ses fans et son entourage. / Production : TF1 Factory + La Seine Musicale.