EPLF: Julien Doré, générosité et humour décalé.

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Julien Doré. Avec douceur, finesse et un grand sens de l'esthétisme, il nous livre ses secrets de scène : comment il imagine l'univers artistique de ses tournées, pourquoi il dialogue et blague tant avec son public. Julien Doré nous explique comment il vit cette relation si particulière avec son public et qui sont ses inspirations musicales et scéniques / Production : TF1 Factory + La Seine Musicale.