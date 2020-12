EPLF: Tayc, le showman de l’afrolove

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Tayc. A 24 ans, ce performeur a déjà fait un Olympia et joué dans de nombreux pays, face à des fans qui chantaient ou criaient les paroles avec une énergie sans limite. Découvrez comment Tayc envoûte les femmes avec ses pas de danse et ses textes langoureux, oscillant entre r'n'b et influences afro-caribéennes. / Production : TF1 Factory + La Seine Musicale.