EPLF: Woodkid, l’expérience sonore et visuelle.

Aujourd’hui, on monte sur scène avec Yoann Lemoine, aka Woodkid. Il nous explique comment il conçoit ses tournées spectaculaires, comment elles évoluent dans le temps, les lieux qu'il choisit, ... Entre grande fête et professionnalisme, découvrez ses secrets de fabrication, sa passion pour les aires d'autoroutes et son expérience du live. / Production : TF1 Factory + La Seine Musicale.