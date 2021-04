Historiquement Show : coups de coeur des chroniqueurs

Jean-Christophe Buisson reçoit les chroniqueurs pour leurs coups de coeur : Stéphane Courtois pour "Charles de Gaulle et l’irruption hitlérienne" de Gilles Le Béguec, Jean-Paul Thomas et Jean Vavasseur-Desperriers (Presses Universitaires de Rennes), Jennifer Kerner pour le court-métrage "Traces" de Sophie Tavert Macian et Hugo Frassetto (Production Les Films du Nord) et Nicolas Chaudun pour "Les Iconophages, une histoire de l’ingestion des images" de Jérémie Koering (Actes Sud).