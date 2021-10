Historiquement Show : Épisode 26 - Hommes de foi

Jean-Christophe Buisson reçoit Olivier Grenouilleau pour « Christianisme et esclavage » (Gallimard) et François Reynaert pour « Roger, héros, traître et sodomite » (Fayard). Avec la chronique d’Isabelle Schmitz consacrée à l’exposition « Botticelli, artiste et designer » au musée Jacquemart-André du 4 septembre 2021 au 24 janvier 2022.