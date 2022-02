Historiquement Show : Épisode 38 - Plein Est

Jean-Christophe Buisson reçoit Alexandre Jevakhoff pour son livre « De Gaulle et la Russie » (Perrin) et Jean-Christophe Brisard pour son livre « Le dernier Mandchou » (Fayard). Avec la chronique de Laure Dautriche consacrée au livre « Marie-Antoinette et la musique » de Patrick Barbier (Grasset).