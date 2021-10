Historiquement Show : figures révolutionnaires, figures de la Renaissance

Jean-Christophe Buisson reçoit Loris Chavanette pour « Danton et Robespierre » (Passés composés) et Patricia Eichel-Lojkine pour « Marguerite de Navarre » (Perrin). Avec la chronique de Romain Clément consacrée à la BD « Le sang des Valois » de Didier Decoin, Jérôme Clément et Marc Jailloux (Glénat), avec un focus sur la BD « Pinard de guerre » de Philippe Pelaez et Francis Porcel (Éditions Grand Angle).