Hitler, était-il un agent sioniste ? C'est un complot ! par Christophe Bourseiller

L'assassin de six millions de Juifs roulait-il en secret pour la cause sioniste et a-t-il favorisé l'émergence d'Israël en 1948 ? Était-il lui-même d'origine juive ? A-t-il été constamment soutneu par les Rothschild, qui auraient en pariculier financé son accession au pouvoir ? Autant d'assertions délirantes, qui pourtant aujourd'hui font florès sur le net...