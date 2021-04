[INTEGRALE] Chroniques criminelles : affaire Christophe Sion, la mariée était trop belle

Christophe Sion, un riche homme d’affaires français installé en Russie, disparait du jour au lendemain en août 2013 sans explication. Pour ses proches, c’est l’incompréhension : Car Christophe avait tout pour être heureux : une carrière au sommet, une belle femme russe et surtout une adorable fillette dont il était très fier. Alors, sa sœur Barbara et son beau-frère Pierre s’interrogent : A-t-il été enlevé ? En voulait-on à son argent ? Depuis la France, ils mettent la pression sur les enquêteurs russes. Et ce qu’ils vont découvrir va les briser à jamais… L’affaire Christophe Sion, un podcast inédit raconté par Jacques Pradel