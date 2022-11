[Intégrale] Chroniques criminelles : La forêt de l'horreur

Pour ce podcast inédit, Jacques Pradel vous propose de partir pour les Etats-Unis et plus précisément en Georgie. Un matin de 1989, des ossements humains sont découverts cachés sous des feuillages, au cœur d’une immense forêt. Très vite, l’enquête fait le rapprochement avec la disparition de Vieng Phovixay, une jeune femme sans histoires, qui s’est volatilisée deux ans plus tôt. Au moment de sa disparition, elle cherchait de l’aide pour un pneu crevé. Mais pourquoi ses restes sont-ils retrouvés à plus de 50 km de l’endroit où elle a disparu ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles