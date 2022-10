[Intégrale] Chroniques criminelles : l’affaire Aline Sepret - Le cabaret de la mort

L’affaire Aline Sepret nous plonge dans le milieu du music-hall… Un monde rempli de paillettes, de strass et de plumes. Pourtant, cette fois, c’est la mort qui s’est invitée au cabaret… L’histoire commence à Taluyers, un petit village près de Lyon, le 16 juin 2018. Il est 5 h du matin quand Mikael Corcessin-Dervin, un chanteur connu dans la région, appelle les secours, très inquiet : sa compagne, Aline Sepret, a disparu. Sortie faire une course dans la soirée, la jeune danseuse n’est pas revenue… Alors que lui est-il arrivé ? Le lendemain, son cadavre est découvert par un promeneur dans une voiture carbonisée… Pour ses proches, pour sa famille, c’est l’incompréhension : pourquoi Aline, promise à un bel avenir et parfaitement heureuse dans sa vie, aurait-elle été tuée de façon aussi sauvage ? La réponse, aussi terrible qu’inattendue, dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.