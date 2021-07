[INTÉGRALE] Chroniques criminelles : l'affaire Anaïs Guillaume, la mort est dans le pré

Le 16 avril 2013, Anaïs Guillaume, 21 ans, quitte le domicile familial de Blagny, dans les Ardennes, pour passer la soirée avec des amis. Elle ne rentrera jamais chez elle… Inquiets, ses parents découvrent qu’à cette soirée, elle est venue accompagnée de Philippe Gillet, qui est à la fois son employeur et son amant. Interrogé, il affirme avoir passé la nuit avec Anaïs. Mais il ajoute que la jeune fille était déjà partie à son réveil. Alors où est passée la jeune fille ? Accident ? Suicide ? Enlèvement ? Il faudra plus de trois ans d’enquête et d’incroyables rebondissements pour enfin connaitre de la vérité… Une vérité qui brisera à jamais la famille d’Anaïs… L’affaire Anaïs Guillaume, un podcast inédit de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.