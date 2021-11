[Intégrale] Chroniques criminelles : l'affaire Betty Mannechez, voyage au bout de l'enfer

C’est l’histoire d’une petite fille devenue grande, et qui trouve enfin la force de témoigner du calvaire qu’elle a vécu… L’affaire se déroule à Saint-Pathus, en Seine et Marne, au début des années 90. Aux yeux de tous, la famille de Betty Mannechez est parfaite : un père qui réussit dans l’informatique, une mère au foyer modèle, des frères et sœurs pour partager les jeux d’enfants… Mais derrière les murs de leur pavillon de banlieue, la réalité est tout autre. Car la vie de Betty est un enfer : coups, insultes, punitions… Denis, le père, se déchaine. Et pire encore, quand il se met à abuser sexuellement de la petite Betty et de sa sœur Virginie. Après des années de cauchemar, Betty trouve enfin la force de dénoncer son bourreau. Mais elle est bannie à jamais du cercle familial. Comment va-t-elle, malgré tout, réussir à s’en sortir ? Et qu’adviendra-t-il de ce père tortionnaire ? Exceptionnellement, c’est Betty Manechez elle-même, qui nous livre, avec beaucoup d’émotion, les clés de cette reconstruction. L’affaire Betty Mannechez, un podcast inédit de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.