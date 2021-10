[Intégrale] Chroniques criminelles : l'affaire Charlène Grosdent, mensonges et trahisons

Welkenraedt, une petite ville à 30 kilomètres de Liège, en Belgique. Le 8 avril 2015, il est 18H30 lorsque Adrien Rompen, un pompier de 34 ans, appelle ses collègues en pleurs. Il vient de retrouver sa femme Charlène, 32 ans, dans une mare de sang au pied de l’escalier de leur pavillon. Elle est en arrêt cardiaque. Elle décèdera à l’hôpital et laisse derrière elle deux petits enfants, des parents et un mari éplorés. Mais un mois après la mort de Charlène, l'affaire se corse : d’après les experts, la chute aurait été provoquée. Quelqu’un aurait poussé Charlène du haut des escaliers. Mais qui ? Et surtout, pourquoi ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel.