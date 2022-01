[Intégrale] Chroniques criminelles : l’affaire D’Amato, qui a tué la mère et sa fille ?

Le 31 mars 2003, Chantal D’Amato et sa fille Audrey sont sauvagement assassinées dans leur maison de Meyrargues, près d’Aix-en Provence. Le meurtrier les a ligotées, puis égorgées, avant de mettre le feu à la villa. S’agit-il d’un crime crapuleux, ou bien d’une vengeance ? Pour le découvrir, les gendarmes déploient les grands moyens. Un profileur est dépêché, plus de 200 tests ADN sont réalisés, ainsi que des centaines d'auditions... Rien n'y fait. L’enquête piétine… Jusqu’à ce qu’une autre agression, commise à quelques kilomètres de là, les mette enfin sur la piste d’un suspect au profil bien inquiétant… L’affaire Chantal et Audrey D’Amato, un nouveau podcast de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel.