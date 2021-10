[Intégrale] Chroniques criminelles : l'affaire Delphine Jubillar, rumeurs, soupçons et révélations

C’est sans doute l’un des faits divers les plus marquants de ces derniers mois… Une affaire mystérieuse qui tient la France en haleine depuis le 15 décembre 2020 déjà… Cette nuit-là, Delphine Jubillar, se volatilise sans laisser de trace. Malgré des recherches d’une ampleur exceptionnelle, l’infirmière de 33 ans reste introuvable. Pour ses proches, les interrogations sont nombreuses : Pourquoi aurait-elle quitté son domicile de Cagnac-les-Mines en abandonnant ses deux jeunes enfants ? Et que dire du comportement de son mari, Cédric ? Car derrière le visage du mari éploré et inquiet, se cache en réalité une personnalité plus que troublante… Alors, quels éléments ont conduit les enquêteurs à le mettre en examen le 18 juin 2021 pour « homicide volontaire par conjoint » ? Entre rebondissements inattendus et nouvelles pistes étonnantes, Chroniques Criminelles fait le point sur cette enquête qui est loin d’avoir livré tous ses secrets… L’affaire « Delphine Jubillar », un podcast inédit raconté par Jacques Pradel