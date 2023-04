[Intégrale] Chroniques criminelles : l’affaire des époux Lefebvre, un double meurtre pour une double vie ?

Saujon, en Charente Maritime, dans la nuit du 27 au 28 février 2015. Thierry et Marie-Hélène Lefebvre sont retrouvés morts dans leur appartement dévasté et à moitié brûlé. Ils ont été roués de coups. Pourtant, ce couple sans histoires vivait simplement et était aimé de tous. Alors qui aurait pu leur en vouloir au point de les assassiner si violemment ? Les enquêteurs découvrent bientôt que l’un des témoins n’a pas dit toute la vérité… Pire, il cacherait même une double vie. Alors, les policiers vont-ils réussir à reconstituer le scénario de cet effroyable meurtre ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel.