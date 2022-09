[Intégrale] Chroniques criminelles : l'affaire Devin Barber - Amis pour la vie

Pour ce nouveau podcast, Jacques Pradel vous propose de partir pour les Etats-Unis, et plus précisément à Kenly, en Caroline du Nord. C’est là, que depuis l’adolescence, Allison, Stefan et Devin sont comme les trois mousquetaires : inséparables et amis pour la vie. Mais le 26 novembre 2010, leur destin bascule : Au cours d’une soirée, Stefan tire sur Devin et le tue. Que s’est-il passé ? Quel drame s’est joué entre les deux copains d’enfance ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles