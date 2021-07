[INTÉGRALE] Chroniques criminelles : l'affaire Devin Barber, amis pour la vie ?

Pour ce podcast inédit, Jacques Pradel vous fait traverser l’Atlantique vers les Etats-Unis, et plus précisément vers la Caroline du Nord. Allison, Stefan et Devin sont des amis inséparables qui vivent dans la petite ville de Kenly. Comme les trois mousquetaires, ils font tout ensemble. Mais le 26 novembre 2010, alors qu’ils se retrouvent pour une soirée, leur destin bascule : Stefan tire sur Devin et le tue. Comment en sont-ils arrivés là ? Quel drame s’est-il joué entre les deux copains d’enfance ? Et quel est le rôle d’Allison dans ce trio fatal ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles.