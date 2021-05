[INTÉGRALE] Chroniques criminelles: l’affaire du tueur d’Aberdeen, un prédateur dans la nature

Pour ce podcast inédit, Jacques Pradel vous emmène aux Etats-Unis, et plus précisément dans l’Etat de Washington. Cette affaire à rebondissements a fait la Une de la presse au début des années 90. Un jour de février 1991, le corps d’Elaine Marie McCollum est découvert sur une route forestière, près de la ville d’Aberdeen. La jeune femme a été massacrée. Malgré l’enquête, son assassin n’est pas retrouvé et le dossier rejoint l’étagère des Cold Case. Mais 5 ans plus tard, quand un autre corps est découvert au même endroit, l’affaire est subitement relancée. La police va-t-elle enfin mettre la main sur ce meurtrier insaisissable, avant qu’il ne fasse une autre victime ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles.