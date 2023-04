[Intégrale] Chroniques criminelles : l’affaire du violeur de la Sambre, le suspect aux deux visages

Il est surnommé par la presse Le « violeur de la Sambre » … Pendant 30 ans, c’est toute une région, au nord du pays, qui a tremblé à la simple évocation de ce prédateur. Un homme qui a agressé les jeunes filles et les femmes qui se promenaient seules, avant de les violer, souvent sous la menace d’un couteau. Il a sévi en France, et même parfois en Belgique. Pendant des années, il a tenu toutes les polices en échec. Jusqu’en février 2018. Une nouvelle tentative d’agression permet enfin d’identifier un homme : Dino Scala… D’un côté, un « Monsieur-tout-le-monde », un bon père de famille, aimé et respecté de tous… Mais qui dès l’aube, se transformerait en violeur implacable. Dans ce podcast inédit raconté par Jacques Pradel, nous revenons sur le parcours hors-norme de ce suspect terrifiant…