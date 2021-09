[INTÉGRALE] Chroniques criminelles : l'affaire Eliane Vazard, jeu sexuel ou assassinat ?

Saussay, en Eure-et-Loir, le 26 septembre 2011. Eliane Vazard, une mère de famille sans histoires, est retrouvée morte, enchaînée et à demi-nue, dans une voiture en flammes. Son mari, présent sur les lieux, parle d’un jeu sexuel qui aurait mal tourné. Mais les gendarmes en doutent : Car plusieurs éléments scientifiques relevés sur place remettent en cause la version de Jean-Pierre Vazard. Alors que s’est-il vraiment passé ? Et si derrière le tragique accident se cachait, en réalité, un assassinat ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel.