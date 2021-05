[INTÉGRALE] Chroniques criminelles : l’affaire Estelle Duran, la mort en héritage ?

Au cœur de cette terrible affaire d’héritage, il y a une maison. Celle de la famille Duran, dans le village de La Vallée, en Charente-Maritime. Il y a aussi Estelle, 45 ans. Tourmentée et fragile, elle tente de se reconstruire après une vie remplie d’épreuves. Et puis il y a Loïc, son frère. IL ne s’entend pas avec elle et lui reproche ses mauvaises fréquentations. Estelle veut vendre la demeure familiale, Loïc ne veut pas en entendre parler. Alors quand Estelle se volatilise mystérieusement, tous les regards se tournent vers son frère cadet. Aurait-il quelque chose à voir avec cette disparition ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel