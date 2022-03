[Intégrale] Chroniques criminelles : l'affaire Evelyne Furlan, deux amants pour un meurtre

Castelsarrasin, le 1er octobre 2007. Il est 17H45 lorsque Julie-Marie, 14 ans, rentre du collège. L'adolescente vit seule avec sa mère, Evelyne Furlan, 52 ans, dont elle est très proche. Arrivée chez elle, Julie-Marie est intriguée. Sa mère n’est pas là pour l’accueillir et l’appartement est plongé dans l’obscurité. Elle fait le tour des pièces quand soudain, elle découvre l’horreur... Evelyne Furlan gît sur son lit, un cordon électrique autour son cou. Elle a été sauvagement étranglée. Mais qui a bien pu tuer cette mère de famille sans histoire ? Et surtout pourquoi ? Pour le savoir, les policiers passent l’appartement au peigne fin et constatent que la porte et les fenêtres n’ont pas été fracturées. Evelyne a donc ouvert à son assassin. Les enquêteurs vont alors se plonger dans la vie sentimentale de la victime et découvrir la présence de deux amants. Or, chacun d’eux pouvait avoir un mobile pour la tuer. Lequel a commis l’irréparable ? La réponse dans ce podcast inédit raconté par Jacques Pradel.