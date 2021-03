[INTÉGRALE] Chroniques criminelles : L’affaire Gérard Pardiès, un ancien policier au-dessus de tout soupçon ?

La Garde, près de Toulon, le 31 décembre 2016. Gérard Pardiès, un ancien policier à la retraite, quitte sa sœur et son beau-frère après un diner de fête. C’est la dernière fois que ce sexagénaire sera vu vivant. Car le lendemain matin, son voisin découvre une énorme flaque de sang devant chez lui. Les analyses montrent que non seulement c’est bien le sang de Gérard, mais qu’il a peu de chance d’avoir survécu à l’attaque... Alors que s’est-il passé ? Pour le découvrir, les policiers vont devoir plonger dans le passé de leur ancien collègue. Et ils vont aller de surprise en surprise… L’affaire Gérard Pardiès, un podcast inédit de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel.