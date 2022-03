[Intégrale] Chroniques criminelles : l’affaire Hichem Ben Brika, le mari était de trop

La Garde, près de Toulon. C’est là que vivent Hichem Ben Brika, sa femme Linda et leurs deux petits garçons. Lui est ouvrier, elle assistante de direction. A force de courage et de travail, ils mènent une existence paisible et sans histoire. Mais ce bonheur sans nuage s’arrête brutalement dans la soirée du 2 octobre 2011 : Hichem est froidement exécuté d’une balle dans le thorax, au pied de son immeuble. Pourquoi a-t-il été pris pour cible ? Rien, dans sa vie familiale ou professionnelle, ne laissait présager une fin aussi tragique. Mais tandis que les enquêteurs s’emparent du dossier, le portrait de cette famille idéale se fissure peu à peu : Tensions, mensonges, infidélité… Et si les secrets du couple étaient à l’origine du drame ? L’affaire Hichem Ben Brika, un podcast inédit de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel