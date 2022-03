[Intégrale] Chroniques criminelles : l’affaire Jack Irwin, les voisines tueuses

Pour ce podcast inédit, Jacques Pradel vous propose de traverser l’Atlantique, direction les Etats-Unis. Cette terrible affaire se déroule dans la petite ville de Upland, en Californie Une commune calme et verdoyante où les habitants vivent paisiblement… jusqu’à ce jour de septembre 1999, où un crime atroce fait tout basculer… Jack Irwin, un vieil homme un peu fantasque, disparait du jour au lendemain sans prévenir personne. Ses amis sont d’autant plus inquiets que depuis qu’il s’est volatilisé, son chalet a failli brûler, son compte en banque a été vidé et des voisines ont été vues en train de vider la maison… Alors où est Jack ? Et que lui est-il arrivé ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles.