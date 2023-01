[Intégrale] Chroniques criminelles : l’affaire Jean-Luc Lemaire, les amants diaboliques de l’Oise

Parfois, dans la vie, les gens les plus proches sont aussi les plus dangereux… C’est ce que nous allons découvrir dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles. Jean-Luc Lemaire a 47 ans et mène une existence apparemment très tranquille. Pourtant, cet employé modèle de l’hippodrome de Compiègne, dans l’Oise, disparait un jour de novembre 2008 sans laisser de traces… Un mois plus tard, son corps est retrouvé à quelques km de de chez lui, enterré dans une sablière. Que lui est-il arrivé ? Dès le début de l’enquête, les gendarmes découvrent que la vie privée de leur victime n’est pas banale : sa femme n’aurait pas un, mais deux amants ! Et l’un d’eux serait même installé au domicile familial depuis plusieurs années… Alors, cet imbroglio amoureux serait-il la cause du drame ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.