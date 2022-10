[Intégrale] Chroniques criminelles : l’affaire Jean-Paul Dancoisne - Petits meurtres entre voisins

Chantal Croiset, une figure du quartier de Saint-Acheul, à Amiens, disparait sans laisser de traces un beau jour de juillet 2013. Pourtant, cette retraitée est bien connue, et pour cause : elle a tenu pendant des années le Walter, un bar populaire et joyeux où tous les habitants aimaient à se retrouver. Alors où est Chantal ? Dans un premier temps, les enquêteurs penchent pour la thèse du suicide : depuis sa retraite, cette grand-mère courageuse supportait mal de rester inactive. Mais plusieurs mois après sa disparition, coup de théâtre : des éléments nouveaux relancent l’enquête. Et ce que vont découvrir les policiers va bouleverser le quartier tout entier… L’affaire Jean-Paul Danscoine, un podcast inédit de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel.