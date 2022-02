[Intégrale] Chroniques criminelles : L’affaire Jennifer Grante - Crime passionnel ou meurtre de sang-froid ?

Vescato, une petite localité corse très pittoresque, située à une vingtaine de km de Bastia. C’est là que Jennifer Grante, 31 ans, disparait sans laisser de traces un soir de janvier 2017. Elle était sortie pour la soirée et n’est jamais rentrée chez elle. L’inquiétude de sa famille monte d’un cran quand sa voiture est découverte quelques jours plus tard, abandonnée dans un village des environs. Rapidement, l’affaire fait la Une de la presse locale. Les battues et les recherches s’organisent… en vain. Aucune trace de la jeune mère de famille. Alors que lui est-il arrivé ? Et pourquoi son compagnon, lui, ne se semble-t-il pas vraiment inquiet ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel.