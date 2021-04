[INTÉGRALE] Chroniques criminelles : l'affaire Josiane Bezard, jalousie meutrière ?

Sainte-Tulle, dans les Hautes-Alpes, en janvier 2014. Josiane Bézard, une énergique quinquagénaire, disparait sans laisser la moindre trace. Pourrait-il s’agir d’un départ volontaire ? « Non » affirme sa sœur Sylvie. Pour elle, pas de doute : il faut aller chercher du côté de Philippe, le mari de Josiane : le couple était en instance de divorce et il ne supportait pas la situation. Il était violent et multipliait les séjours en hôpital psychiatrique. Mais tous ces éléments en font-ils pour autant un coupable ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.