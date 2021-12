[Intégrale] Chroniques criminelles : l’affaire Julie Douib, meurtre à l’Ile Rousse

C’est l’histoire d’un combat, celui d’un père dévasté par la mort de sa fille. Lucien Douib n’a plus de répit depuis que Julie a été tuée par son compagnon, Bruno Gracia-Cruciani, un matin de mars 2019 sur l’Ile de beauté. C’est aussi une affaire emblématique, symbole de tous ces féminicides qui hélas, font la Une de nos médias. A l’époque, ce drame avait suscité une grande émotion et de nombreuses marches blanches. Alors comment en est-on arrivé là ? Pourquoi la belle histoire d’amour entre Julie et Bruno s’est-elle transformée, au fil des années, en enfer conjugal ? Et comment l’homme de sa vie a-t-il pu devenir son bourreau ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.