[INTÉGRALE] Chroniques criminelles : l'affaire Kettani-Lamoot, faux héritage et vrai double meurtre

Ronzon, en Belgique, le 12 août 2016. Une équipe de la police scientifique pénètre dans un pavillon. Dès les premiers pas, ils découvrent une scène d’horreur : Dans la salle de bain, le corps d’une femme gît dans sa baignoire. C’est Vinciane Lamoot, une jeune mère de famille. A l’étage, un homme est face contre terre dans une mare de sang. C’est son mari, Nathan Kettani. Un couple sans histoires, parents d’un petit garçon de 20 mois. Et pourtant, un véritable massacre a eu lieu dans cette maison…. Que s’est-il passé ? Pour les enquêteurs, l’affaire a toutes les apparences d’un drame familial : Vinciane aurait tué son mari et se serait suicidée ensuite… Sauf qu’il y a un problème : quelqu’un aurait retiré de l’argent sur le compte des victimes après leur mort…. De qui s’agit-il ? Et comment la police parviendra-t-elle à découvrir la vérité ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel.