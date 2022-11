[Intégrale] Chroniques criminelles : l’affaire Marie Varnerot, huis-clos familial pour une mort suspecte

Pour ce podcast inédit, plongez au cœur d’une véritable tragédie familiale, un drame terrible où se mêlent secrets, mensonges et mystères… En février 2014, Marie Varnerot, 17 ans, est retrouvée morte dans son appartement à Maincy, en Seine-et-Marne. L’adolescente a été droguée, puis étouffée. Anita, sa maman, est dévastée. Mais elle met les policiers sur piste : une histoire de chantage dont sa fille aurait été victime. Pourtant, les enquêteurs vont découvrir que la vérité est à la fois plus simple, mais aussi beaucoup plus tragique qu’ils ne l’imaginaient… Que s’est-il réellement passé derrière les murs de ce petit appartement ? Anita, la mère de famille, a-t-elle vraiment dit tout ce qu’elle savait ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles, raconté par Jacques Pradel.