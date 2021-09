[INTÉGRALE] Chroniques criminelles : l’affaire Mary Dupe, le tueur de Big Ben

Pour ce podcast inédit, Jacques Pradel vous emmène au Canada, et plus précisément dans la province de Nouvelle-Ecosse. L’affaire commence dans la nuit du 22 mars 1992, alors qu’une tempête de neige s’abat sur la petite ville de Sydney. Mary Dupe prend son service à l’épicerie 24h/24 de la commune. Quelques heures plus tard, un client affolé appelle les secours : Mary est là, gisant sur le sol dans une mare de sang, sauvagement égorgée. S’agit-il d’un crime de rôdeur ? Ou ce meurtre est-il plus personnel…. La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles.