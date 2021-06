[INTÉGRALE] Chroniques criminelles : l’affaire Mary Quigley, cauchemar au cœur de la nuit

Pour ce podcast inédit, Jacques Pradel vous emmène aux Etats-Unis, et plus précisément en Californie. Cette terrible affaire a marqué l’Amérique tout entière à la fin des années 70. Le matin du 10 septembre 1977, Mary Quigley, lycéenne à Santa Clara, est retrouvée morte, attachée à un grillage, après avoir été violée et étranglée. La veille au soir, elle était à une fête avec des amis. A-t-elle fait une mauvaise rencontre en rentrant chez elle ? Connaissait-elle son agresseur ? Malgré une enquête acharnée, ce dossier va rester non résolu pendant plusieurs décennies. Et il faudra attendre les progrès de la science pour enfin mettre un nom sur le meurtrier de Mary. Comment la police du comté de Santa Clara a-t-elle réussi à résoudre ce crime sordide ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles