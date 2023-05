[Intégrale] Chroniques criminelles : l’affaire Patricia Dagorn, la veuve noire de la Côte d’Azur ?

Robert est un fringant retraité de 87 ans. Malgré son âge, il pense même refaire sa vie lorsqu’il rencontre Patricia Dagorn, une belle femme de 55 ans. Pourtant, quelques jours plus tard, Robert est découvert au pied de son lit, malade et complètement désorienté. Le vieil homme accuse Patricia de l’avoir brutalisé pour lui soutirer de l’argent. Et ça n’est pas tout : La police découvre qu’elle n’en serait pas à son coup d’essai et qu’elle aurait déjà sévi sur la Côte d’Azur… Alors, qui est cette femme au parcours suspect ? Est-elle vraiment une empoisonneuse en série comme tout le monde semble le penser, ou la victime d'une terrible erreur judiciaire ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques Criminelles.