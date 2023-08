[Intégrale] Chroniques criminelles : l’affaire Raphaël Lomoro, règlement de compte ou complot familial ?

Tananarive, le 14 décembre 2006. Raphaël Lomoro s'apprête à embarquer dans un vol à destination de Roissy Charles de Gaulle. Ce Français de 46 ans est parti faire fortune à Madagascar dans le commerce de la vanille. Et comme chaque année, il vient passer les fêtes de Noël auprès de sa femme et de ses enfants, restés en France. Mais dans les jours qui suivent, silence radio. Le père de famille se volatilise sans la moindre explication. C’est le mystère le plus total. Que lui est-il arrivé ? Et pourquoi ne donne-t-il aucune nouvelle à ses proches ? De l'Est de la France à l'Océan Indien, pour les hommes de la gendarmerie, c'est le début d'un jeu de piste criminel que personne n'aurait imaginé… L’affaire Raphaël Lomoro, un nouveau podcast de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel.