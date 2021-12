[Intégrale] Chroniques criminelles : l'affaire Romain Gambier : Un triangle amoureux fatal

On dit parfois que l’amour rend aveugle... Dans ce podcast inédit, vous verrez que l’amour a conduit vers la mort un jeune garçon bien tranquille… Ce garçon, c’est Romain. Il a 19 ans et habite chez sa grand-mère dans un petit village du Nord. Gentil, serviable, il est très proche de sa famille. Pour gagner sa vie, il enchaine les petits boulots et le reste du temps, il le passe avec sa bande de copains. Enfin presque… Car depuis quelques semaines, il est amoureux. Elle s’appelle Mélinda et c’est une amie d’enfance. Mais le soir du 12 juillet 2016, alors qu’ils sont ensemble, Romain quitte brusquement sa petite amie après un coup de téléphone. Plus personne ne reverra le garçon vivant… Alors que s’est-il passé ? Dans quel piège Romain est-il tombé ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques Criminelles racontée par Jacques Pradel.