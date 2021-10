[Intégrale] Chroniques criminelles : l'affaire Rouxel, repas de famille fatal

20 février 2016 à La Bastide-Clairence, un petit village du pays basque, situé à trente km de Bayonne (Pyrénées Atlantiques). Ce jour-là, Pascal Rouxel, sa femme, leurs deux fils et leur belle-fille s’apprêtent à passer à table. Soudain, des coups de feu éclatent. Quand les secours arrivent sur place, seuls les enfants sont vivants. Que s’est-il passé ? Qui pouvait en vouloir à ce couple tranquille au point de les tuer ? Très vite, les enquêteurs ont une conviction : Cette famille, d’apparence unie, cache, en fait, de lourds secrets. Et ils sont face à un huis clos familial fatal. Car les deux fils, Yann et Kevin, 27 et 23 ans, s’accusent mutuellement du double-meurtre. Alors, lequel des frères dit la vérité ? La réponse dans ce podcast inédit raconté par Jacques Pradel