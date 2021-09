[INTÉGRALE] Chroniques criminelles - L'affaire Samuel Little, le Picasso du crime

D’après le FBI, ce serait le tueur en série le plus prolifique de l’histoire du crime américaine… Son nom ? Samuel Little. Ses victimes ? Plus de 93 femmes assassinées entre 1970 et 2005, sans jamais être inquiété… Comment a-t-il pu passer sous les radars pendant de si longues années ? En 2018, un ranger du Texas, James Holland, parvient à le faire parler. Au total, l’agent réalise plus de 700 heures d’entretien avec le prisonnier. Pour découvrir, au fil de ces interviews, un parcours meurtrier hors du commun. Et un talent caché assez insolite : dans sa cellule, l’homme a peint le portrait de toutes ses victimes. D’où son surnom : Le Picasso du crime… L’affaire Samuel Little, un podcast inédit de Chroniques Criminelles raconté par Jacques Pradel.