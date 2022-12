[Intégrale] Chroniques Criminelles : l’affaire Tony Meilhon, le prédateur de Pornic

Pornic, en Bretagne. La dernière fois que la jeune Laëtitia Perrais est vue par des témoins, c’est le 19 janvier 2011, sur son scooter après une journée de travail. Puis elle disparait. Très vite, la police s’intéresse à un certain Tony Meilhon, 30 ans, que la jeune fille fréquentait depuis peu. C’est le dernier qui a été aperçu avec Laëtitia avant qu’elle ne se volatilise…Pressé de questions, il finit par avouer l’avoir renversée et tuée par accident. Mais cette thèse ne convainc pas les enquêteurs car l’homme a un profil inquiétant : C’est en effet un délinquant multirécidiviste, violent et dangereux. Alors sait-il plus qu’il ne veut bien le dire ? Et surtout, où est le corps de Laetitia ? « L’affaire Tony Meilhon », un podcast inédit raconté par Jacques Pradel