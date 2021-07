[INTEGRALE] Chroniques criminelles : l’affaire Turpin, la maison de l’horreur

Début 2018, l’Amérique découvre avec horreur l’affaire Turpin : 13 enfants âgés de 2 à 29 ans, séquestrés par leurs propres parents dans leur maison de Californie. A l’abri des regards, ces enfants - dix filles et trois garçons- ont été affamés, enchaînés, torturés, sans que jamais personne ne remarque quoi que ce soit. Comment ces parents « modèles » ont-ils pu tromper famille et voisins pendant de si longues années ? Et comment l’onde de choc provoquée par cette affaire a-t-elle envahi le monde entier ? La réponse dans ce podcast inédit raconté par Jacques Pradel.